L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, avec l’appui technique et financier de l’Organisation Mondiale de la Santé à lancé ce lundi 7 mars 2022 à Casablanca le «Knowledge for Health Policy Center», un centre national de gestion des connaissances pour la prise de décision stratégique en matière de santé.

Ce centre sera un outil d'appui à la prise de décision en vue de renforcer le rôle et l'efficacité des décideurs, planificateurs et gestionnaires du Ministère de la Santé.

Le «Knowledge for Health Policy Center», premier centre au Maroc et en Afrique du Nord qui relie la communauté des chercheurs et celle des décideurs, est une plateforme qui permettra d’adopter des politiques qui serviront et impacteront la santé de la population dans les années à venir via notamment une prise de décision informée par l’évidence scientifique.

Il sera également le vecteur d’élaboration de notes d’information politiques et engagera de ce fait, des dialogues en matière de santé (protection sociale, couverture universelle, soins de santé primaires…).

Ce projet a pour objectif de créer un mécanisme de gestion des connaissances en lien avec toutes les entités du système de santé et la mise en place d'une base de connaissances utilisant les nouvelles technologies de l'information pour les aspects et les actions du système de santé.

Le centre vise également à démontrer l'utilité du dispositif pour les différents niveaux du système de santé (local, régional et central) et donner une perspective d'évolution vers un centre autonome de gestion des connaissances au Maroc en s'étendant à d'autres domaines de la connaissance.

Avec la participation de membres de l’Organisation Mondiale de la Santé et de plusieurs acteurs de la santé au Maroc, ce premier atelier a été l’occasion d’établir des réflexions sur les missions et l’organisation du «Knowledge for Health Policy Center» mais aussi de partager des expériences internationales en matière de gestion des connaissances.

A ce titre, le Professeur Chakib Nejjari, Président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) a déclaré: «le centre n’est pas uniquement une propriété de l’Université mais un projet qui implique l’ensemble des acteurs du Maroc et au-delà. De plus, la gestion des connaissances ne concerne pas uniquement le domaine de la santé mais plutôt tous les domaines d’où l’intérêt des partenariats qui sont très importants».

Pour sa part, la représentante de l’OMS au Maroc Mme. Mariam BIGDELI a précisé: «la gestion des connaissances est une activité transversale qui dépasse le seul cap de la recherche scientifique ou de l’expertise technique. Il s’agit d’établir un lien concret entre le langage des décideurs et celui des experts pour réduire le fossé entre la production des connaissances et leur usage pour des actions concrètes». Et d’ajouter «nous avons choisi ensemble avec notre partenaire le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale d’investir dans des dialogues politiques pour informer les politiques de santé».

Enfin, le Pr. Asmae Khattabi, Directrice du Centre d’Etudes Doctorales à l’UM6SS a rappelé que «le centre a pour objectif d’améliorer la performance des systèmes de santé par la création d’un mécanisme d’acquisition de l’information et de la connaissance en lien avec toutes les entités du système de santé, par la production de l’information stratégique non disponible, et en fournissant une intelligence sur les études et les rapports existants»