Les crédits accordés aux ménages affichent une nette accélération au premier semestre 2022, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce vendredi. Le quotidien, qui revient sur le dernier bulletin statistique de Bank Al-Maghrib, indique une hausse de 3,6% contre 3,3% auparavant. «L’encours s’établit dans ce sens autour de 376,28 milliards de dirhams (MMDH), en consolidation de 12,9 MMDH. Chose qui confirme l’évolution soutenue de l’endettement des ménages et ce après une baisse observée en 2020. En 2021, la dette globale des ménages a atteint les 386 MMDH dont 13,3 MMDH provenant du financement participatif», détaille le journal.

Soulignons que cet encours est en croissance de 4,8% contre 2,7% en 2020 et que le crédit à l’habitat, pour sa part, représente 65% de la dette des ménages en 2021. On apprend que l’encours des prêts immobiliers a atteint au premier semestre 2022 les 297,46 MMDH, en hausse de 2,1%, soit un encours additionnel de 6,21 MMDH comparé aux six premiers mois de l’année 2021.

«Les crédits à l’habitat affichent un encours de 236,41 MMDH à fin juin 2021, en progression de 2,5%, soit 5,72 MMDH de plus par rapport à une année auparavant. Pour ce qui est du financement participatif, il ressort au titre des six premiers mois 2022 autour de 17,43 MMDH, en amélioration de 3,39 MMDH, soit une variation de 24,1% comparé aux six premiers mois de l’année 2021», explique le rapport de BAM.

Rappelons que 92% de l’encours global des crédits à l’habitat distribués en 2021 a été à un taux d’intérêt fixe. «Bank Al-Maghrib avait souligné dans son rapport que la durée d’échéance de ce type de crédit s’est allongée de plus en plus au cours des dernières années dont 50% des prêts avec une durée supérieure ou égale à 20 ans, chose qui augmente la capacité d’endettement des bénéficiaires. Les crédits à la consommation sont le deuxième motif d’endettement des ménages. Ces prêts ont représenté 35% de la dette globale des ménages en 2021», note-t-on aussi.

Aujourd’hui Le Maroc ajoute aussi que pour le premier semestre 2022, l’encours des crédits à la consommation a atteint à fin juin les 57,19 MMDH, en hausse de 3,2%. «Selon l’enquête annuelle de Bank Al-Maghrib sur les crédits aux ménages, les prêts personnels représentent 70% des crédits accordés. Le crédit automobile arrive en deuxième position avec une part de 14% contre 11% pour les crédits à l’équipement domestique et 4% pour les cartes. S’agissant de la durée de remboursement, Bank Al-Maghrib note une rallonge durant les dernières années», ajoute la même source. Précisons par ailleurs que l’endettement des résidents s’est élevé à 366 MMDH, en hausse de 4,7% contre 3,2% en 2020.