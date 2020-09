La crise sanitaire du Covid-19 commence peu à peu à affecter le secteur bancaire marocain, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du 9 septembre. Le journal affirme, en effet, que les banques manquent de plus en plus de liquidité et que, depuis le mois de mai, le besoin de liquidité des banques a commencé à poursuivre un creusement inquiétant. Selon les données de Bank Al-Maghrib, le creusement est passé de 96,5 milliards de dirhams en mai à 100,4 milliards de dirhams en juin, avant de se situer en moyenne à 102,7 milliards de dirhams en juillet. Ce qui représente des apports en liquidité respectifs de 1,4 milliard de dirhams, 4,9 milliards de dirhams et 9,1 milliards de dirhams de Bank Al-Maghrib pour ces trois mois.

Les experts, cités par le quotidien, expliquent que cette évolution a été induite par la hausse de la circulation fiduciaire à l'occasion de l'Aid Al-Adha, en partie. Rappelons le Haut-Commissariat au Plan (HCP) prévoit une sérieuse récession de 5,8% pour l'économie marocaine en 2020, contre 4% pour la Banque mondiale et 4,5% pour la BAD. De son côté, l'économiste Mehdi Fakir, cité par Les Inspirations Eco, se dit persuadé que ce manque de liquidité va aller crescendo au fur et à mesure que l'on s'approche de fin 2020, voire même au-delà de cette échéance. Dans ces conditions, que feront les banques pour respecter les exigences qui leur sont imposées en matière de réserves obligatoires et de solvabilité, s'interroge le journal. «Elles ne traiteront que les dossiers qui bénéficient de la garantie de l’Etat. Elles se lanceront également à fond dans le recouvrement de créances pour combler leur déficit en liquidité», soutient Mehdi Fakir. Les Inspirations Eco indique qu’en attendant d’en arriver là, les banques s'appuient pour le moment sur BAM, qui a déjà activé plusieurs leviers pour les aider.