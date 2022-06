© Copyright : DR

Kiosque360. Le Conseil de Bank Al-Maghrib revoit ses prévisions à la hausse pour l’année 2022. Après avoir annoncé en mars dernier un taux de 0,7 %, elle prédit une croissance de 1 % pour l’année 2022. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Forte décélération de l’économie marocaine et exacerbation des pressions inflationnistes, voici les pronostics de Bank Al-Maghrib (BAM) qui revoit pourtant à la hausse ses prévisions de croissance. Alors qu’en mars dernier, la banque centrale tablait sur 0,7 %, elle table aujourd’hui sur une croissance de 1 % pour l’année 2022 après un rebond remarquable de 7,9% enregistré en 2021, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 22 juin. Selon Bank Al-Maghrib, l’activité économique devrait s’accélérer à 4% en 2023.

Concernant, la valeur ajoutée agricole, elle devrait «chuter de 15% cette année avant de s’améliorer de 12,9 % en 2023 sous l’hypothèse d’une récolte céréalière moyenne de 75 millions de quintaux», prévoit Bank Al-Maghrib. D’après les estimations du département de l’Agriculture, la production céréalière s’établirait à 32 millions de quintaux au titre de l’année 2022, représentant un recul de 69 %, et ce, en raison des conditions climatiques défavorables. Pour les activités non agricoles, la banque centrale table sur une croissance qui «devrait se consolider à 3,8%, favorisée par l’assouplissement des restrictions sanitaires et retrouverait son rythme tendanciel en 2023 avec une progression de 2,8%».

Après avoir prédit en mars dernier une inflation de 4,7 % pour l’ensemble de l’année, Bank Al-Maghrib revoit également à la hausse l’inflation… La banque centrale avance un taux de 5,3 % pour l’ensemble de l’année, avant de décélérer à 2 % en 2023.

Quant au composition sous-jacente, elle devrait atteindre les 5,2 % en 2022 pour revenir à 2,5 % l’année prochaine, comme le relaie le journal, précisant que Bank Al-Maghrib a décidé garder le taux directeur inchangé à 1,50 %.