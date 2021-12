© Copyright : DR

Cette notification, envoyée à plusieurs personnes sur leur smartphone, promet de faire gagner un chèque de 300.000 dollars. Il s’agit d’une fraude, alerte la banque centrale.

«Il a été porté à la connaissance de Bank Al-Maghrib qu’une notification via des browsers a été envoyée sur les smartphones de certains citoyens les invitants à se présenter à ses agences afin de récupérer un prix sous forme de chèques», a fait savoir Bank Al-Maghrib, dans un avis publié récemment sur son site internet. Cette une notification frauduleuse, qui usurpe le nom de la banque centrale, mette-elle en garde.

Dans la notification en question, dont Bank Al-Maghrib présente une copie, il est écrit: «Chers visiteurs du pays béni du Maroc, si vous voyez ce message, veuillez noter que votre téléphone portable a été choisi au hasard auprès de Bank Al-Maghrib pour être le premier gagnant potentiel d’un chèque d’une valeur de 300.000 dollars américains. L’équipe de la banque vous félicite. Cliquez sur Accepter pour recevoir votre prix».

La notification, truffée de fautes d’orthographes, et qui utilise le logo de la banque centrale, invite les «gagnants» à entrer en contact avec BAM (via un lien «Appelez-nous») afin de «vérifier vos données personnelles» pour «écrire votre nom sur le chèque et vous l’envoyer».

© Copyright : DR

Dans son avis, Bank Al-Maghrib tient à préciser qu’elle n’est «aucunement l’expéditeur de cette notification et décline toute responsabilité par rapport à son contenu».