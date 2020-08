© Copyright : DR

Kiosque360. Selon le rapport annuel de Bank Al-Maghrib sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2019, le volume des billets de banque contrefaits est en augmentation de 6% par rapport à 2018. Les détails.

La contrefaçon de billets prend de l’ampleur, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa livraison du 4 août. Le quotidien fait ainsi remarquer qu’au cours de l’année dernière, pas moins de 9.575 faux billets ont été détectés par les autorités monétaires, ce qui représente un volume en progression de 6% sur un an. Bank Al-Maghrib (BAM) indique en effet, dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2019, que les contrefaçons ont particulièrement concerné les billets de 200 dirhams, qui représentent une part de 69% des coupures saisies. Par série d’émission, les contrefaçons ont notamment concerné celle de 2012, qui représente 46% des billets concernés. En ce qui concerne le ratio de contrefaçon, on apprend que seuls 5,2 billets sur un million de billets en circulation sont contrefaits, ce qui demeure un niveau faible en comparaison à la situation internationale.

Les Inspirations Eco souligne aussi que l’entretien de la qualité a porté sur un volume de 3,2 milliards de billets, en augmentation de 5%, dont 85% effectué par les centres privés de tri (CPT) et le reste par Bank Al-Maghrib. Le rapport montre également que le traitement des CPT a permis de produire 1,7 milliard de billets valides recyclés directement dans les banques et 474 millions de billets valides versés à la Banque centrale, soit un taux de recyclage global de 79%.

La Banque centrale a procédé à des contrôles inopinés pour s’assurer du respect de la réglementation. Ces contrôles ont permis d’identifier un certain nombre d’améliorations visant essentiellement à renforcer la qualité du processus de traitement et de recyclage des billets de banque. La quasi-totalité des mesures convenues a été implémentée au cours de la même année, apprend-on. Notons également que 484 millions de billets de banque ont été produits en 2019, soit une légère baisse par rapport à 2018. Les Inspirations Eco précise que cette production est composée à hauteur de 44% de billets de 200 dirhams et pour 20% de billets de 100 dirhams. Pour ce qui est des pièces de monnaie, 97,7 millions ont été fabriquées, soit une hausse de 21%, fait remarquer le quotidien, ajoutant que la structure reste dominée par la pièce de 1 dirham, avec une part de 41%.