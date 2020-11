© Copyright : Dr

Kiosque360. Le ministère du Tourisme vient de présenter un budget en baisse pour cette année. La tutelle maintient les chantiers des extensions des aérogares.

"Petit budget pour le tourisme pour une grande année de crise". Telle est la formule utilisée par L'Economiste, dans son édition du jour, pour évoquer la réduction du budget prévisionnel du ministère du Tourisme. C'est une baisse conséquente de 24% à 627 millions de dirhams qui est prévue. Le journal relève toutefois que ce sont surtout les rubriques de fonctionnement et de formation qui ont été le plus réduites (respectivement de 53% et de 20%). Il ajoute que la dotation de la Smit (société d’ingénierie touristique) a également subi une coupe budgétaire de 18% à 134 millions en 2021. Le budget de l’ONMT, lui, n'a pas été touché et reste à 300 millions de dirhams, au grand désarroi du quotidien qui note que les pays concurrents misent deux à trois fois plus.

L'Economiste rappelle que le secteur du tourisme, qui représente 7% du PIB, a connu une chute drastique avec 78% de baisse des arrivées (janvier/septembre) à 2,2 millions. Par ricochet, les entrées en devises se sont effondrées de 92%. Le journal indique que le contrat-programme qui a été élaboré par le département de tutelle a mis en place des crédits relance pour les TPE et les hôtels. Ce qui a, pour le moment, permis à 1.198 entreprises de bénéficier de ces mesures d’aides financières pour un montant de 684 millions de dirhams. Le quotidien évoque aussi la situation de l’artisanat, directement dépendant du tourisme et du retour des MRE, qui consomment 40% de la production artisanale.

Sur l’aérien, L'Economiste annonce la poursuite des chantiers d’extension des infrastructures, avec notamment le nouveau terminal de Rabat-Salé pour 1,6 milliard de dirhams d'investissement.