Kiosque360. Censée booster le pouvoir d’achat de certaines catégories de salariés, la baisse prévue de l’impôt sur le revenu serait cependant minime. Seraient concernés, les salariés qui perçoivent un revenu de 4.000 à 8.000 dirhams. Les vraies solutions sont ailleurs. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Dans le cadre du deuxième round du dialogue social, les discussions avancent et les rencontres se multiplient avec les parties prenantes (gouvernement, patronat, syndicats). Les centrales syndicales revendiquent une révision des salaires, ainsi qu’une baisse de l’IR (impôt sur le revenu). Mais jusqu'à aujourd’hui, aucune décision n’a été prise, selon une source proche du dossier citée par Les Inspirations Eco, même si une offre imminente devrait concerner l’impôt sur le revenu. Une affaire de trois ou quatre jours.

Même dans ce cas, il est fort probable que l’offre gouvernementale ne porte pas sur la totalité des tranches de salaire. «De plus, les bruits de couloirs laissent présager que la baisse sera minime et ne touchera que la catégorie la plus vulnérable. Après l’augmentation du Smig à 3.500 dirhams, la catégorie juste au-dessus devrait en bénéficier», indique le quotidien. Seraient concernés les salariés percevant un revenu entre 4.000 et 8.000 dirhams, lesquels verront leur retenue à la source fiscale diminuer «légèrement».

La hausse risque, qui plus est, d’être contre-productive, notamment suite à la récente hausse du taux directeur. Pour Mohamed Harakate, professeur à l’université Hassan II de Rabat, «avec cette augmentation, le taux directeur demeure cher. De plus, si les banques centrales européenne et américaine ont revu à la hausse les taux directeurs, les États ont, en parallèle, accordé des subventions directes à la population. Ce qui n’est pas le cas du Maroc qui adopte un système productif national rentier. Et la baisse de l’IR, peu importe le taux, n’impactera en rien le pouvoir d’achat des ménages», explique-t-il.

Pour lui, la réforme du système fiscal pourrait éventuellement apporter des solutions plus pertinentes que la hausse du taux directeur. Le professeur universitaire estime qu’exiger un taux d’imposition sur la richesse et supprimer les impôts sur les importations sur les énergies et la recherche scientifique, tout en réduisant les taux des importations, sont des mesures qui peuvent contribuer à redresser la situation, contrairement à la baisse de l’IR dont l’impact serait insignifiant.