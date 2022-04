Automobile: le Maroc toujours leader africain sur le segment des voitures particulières devant l’Afrique du Sud

Un ouvrier travaille sur une chaîne de montage automobile à l'usine Renault de Melloussa, près de Tanger, le 12 mars 2018.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), en 2021, environ un million de véhicules ont été produits en Afrique. L’Afrique du Sud et le Maroc assurent plus de 90% de cette production et le royaume demeure le premier constructeur de véhicules particulières du continent.

Par Moussa Diop