© Copyright : DR

Kiosque360. Bonne nouvelle pour les étudiants porteurs de projets. Ces derniers pourront désormais, grâce à la mise en place récente du Statut national de l’étudiant-entrepreneur (SNEE), mener leur projet d’entrepreneuriat avec tout l’accompagnement nécessaire.

Les étudiants porteurs de projets inscrits en dernière année de formation à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès pourront désormais prétendre au statut national de l’étudiant-entrepreneur (SNEE), nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi. Le quotidien souligne que c’est ce qui ressort d’une rencontre organisée récemment par l’USMBA de Fès, dédiée au lancement officiel du SNEE. Notons que ce nouveau dispositif vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les étudiants marocains.

Cette rencontre a permis la signature de nombreuses conventions de partenariat avec quinze entreprises et organismes socio-économiques régionaux, dont la Confédération générale des entreprises du Maroc de Fès-Taza, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences et le CRI de Fès-Meknès. Le journal rappelle que le SNEE a été initié par le ministère de l’Education nationale et que ce statut donne à l’étudiant la possibilité d’entamer la démarche entrepreneuriale durant ses études et de tisser des relations avec les différents acteurs du monde socio-économique.

Notons que, dans le but d’assurer la bonne coordination de ce programme, les responsables de l’université ont mis en place une cellule centrale de suivi au niveau de la présidence, avec la participation des représentants proposés par tous les établissements. Les Inspirations indique que l’étudiant porteur de projet postule au SNEE en ligne, via un dossier de candidature unique et standardisé à l’échelle nationale. Force est de souligner que l’étudiant admis au SNEE, après étude de dossier, bénéficiera d’un véritable accompagnement tout au long de son aventure entrepreneuriale avec, entre autres, des formations orientées sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprises.