© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

Attijariwafa bank a inauguré cette semaine à Fès, le nouveau siège de sa direction régionale Fès-Meknès, un acte qui vient confirmer l’engagement de la banque en faveur du développement économique de cette région.

L’inauguration de la direction régionale d’Attijariwafa bank à Fès, jeudi 19 mai, s’est déroulée en présence de Mohamed El Kettani, PDG du groupe bancaire, de Saïd Zniber, wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, de Abdelouahed El Ansari, président du conseil de la région Fès-Meknès, de Abdeslam Bekkali, maire de Fès ainsi que de plusieurs investisseurs et hommes d’affaires de la région.

«Ce nouveau complexe regroupe la direction régionale d’Attijariwafa bank pour la région Fès-Meknès, avec toutes ses composantes, y compris un très bel espace pour la banque privée», a souligné Khalid El Khalifi, directeur exécutif en charge de la région Fès-Meknès au sein d’Attijariwafa bank, dans une déclaration pour Le360, en marge de la cérémonie d’inauguration.

Le responsable a expliqué qu’à travers ce nouveau siège, «nous voulons confirmer nos engagements pour le développement économique de cette région et transmettre un message fort d'optimisme et de confiance dans ses potentialités. C’est un message que nous adressons à tous les opérateurs publics et privés, et surtout aux investisseurs locaux, nationaux et étrangers».

Le nouveau complexe comprend un centre de dernière génération dédié aux entreprises, dans lequel le parcours client a été repensé, en misant sur de nombreuses solutions numériques.

«Le nouveau centre Entreprises offre, en plus des services habituels, d'autres services non financiers gratuits dont peuvent bénéficier les clients et non-clients, qui permettent la mise en relation, le conseil et l'accompagnement à travers nos experts de la banque et ceux de nos filiales spécialisées dans tous les domaines qui intéressent la TPME et la grande entreprise», a précisé le responsable. Pour cela, a-t-il ajouté, «nous avons prévu plusieurs salles multi-usages, dont une grande salle polyvalente, qui répondent aux normes audiovisuelles les plus avancées».

Outre le centre Entreprises, le nouveau complexe comprend une succursale nouvelle génération pour les particuliers et professionnels, avec à l'entrée un espace libre-service bancaire qui permet au client de réaliser ses opérations de guichet 7 jours sur 7, et de 7h du matin jusqu'à 21h.

Khalid El Khalifi n'a pas manqué de préciser par ailleurs qu’il s'agit d'un bâtiment respectueux de l'environnement puisqu'il est certifié HQE par l’organisme international Cerway. Et de souligner enfin que dans le cadre des engagements RSE d’Attijariwafa bank, qui encouragent, entre autres, la démocratisation de l'art, le bâtiment abrite en permanence un nombre important d'œuvres d'artistes marocains connus et également quelques œuvres de l'art traditionnel marocain en hommage aux artisans des villes de Fès et Meknès.