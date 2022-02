© Copyright : DR

Pour la deuxième année consécutive, Attijariwafa bank se positionne en tête du classement réalisé par la plateforme spécialisée dans le recrutement, Rekrute, des 25 entreprises les plus attractives du Maroc en 2021.

A l’instar des précédentes, cette troisième édition du classement Top ReKruteurs s’appuie sur l’analyse de plusieurs centaines de millions de requêtes effectuées auprès de 1,5 million de cadres lors de leur recherche d’emploi sur Rekrute.

Ce classement est basé sur cinq critères principaux, à savoir: le nombre de followers, le nombre de likes, le nombre de visiteurs sur les offres d’emploi, le taux de conversion des candidats, le taux de clics sur les logos et le label RH de bien-être au travail.

«2021 aura été sans conteste une année inédite avec son lot de bouleversements qui n’a pas épargné l’économie mondiale et le marché de l’emploi. Fort heureusement, cette situation a favorisé le développement de nouvelles pratiques organisationnelles et a obligé les entreprises à gagner en agilité et innovation», explique le groupe bancaire dans un communiqué.

Avec cette consécration, Attijariwafa bank vient ainsi affirmer son ambition en tant que multinationale panafricaine de référence qui œuvre pour faire émerger l’excellence à l’échelle continentale, grâce à son engagement auprès des talents africains afin de leur permettre de libérer leurs énergies et exprimer pleinement leur potentiel, et prône plus que jamais une politique de recrutement innovante, dynamique et attractive au Maroc et à l’international, précise le groupe.

Cette démarche vient également accompagner le déploiement de la stratégie du groupe dans un environnement marqué par plusieurs challenges liés à la transformation digitale, l’émergence de nouveaux métiers et l’identification de nouvelles niches de compétences nécessaires au développement de ses activités.

Fort de ce constat, Attijariwafa bank s’est engagée depuis plusieurs années de manière résolue dans ce processus de transformation et a accueilli les nouveaux impératifs et les nouvelles mutations du secteur RH comme autant d’opportunités permettant d’identifier les talents et leur offrir un «parcours candidat» fiable, fluide et interactif.

Cette stratégie est confortée par la contribution active des cadres dirigeants du Groupe qui prennent part aux actions initiées pour promouvoir la marque employeur auprès des talents. Ainsi, plusieurs conférences et tables rondes, sont animées afin de partager leurs expertises, leurs visions et leurs parcours de leader avec les jeunes étudiants, conclut le groupe bancaire.