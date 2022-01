© Copyright : DR

Kiosque360. D’après les statistiques du ministère de l’Economie et des Finances, le besoin de financement dégagé par le Trésor s’est élevé à 75,6 MMDH et le déficit budgétaire à 70,9 MMDH à fin 2021. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

D’après ses stastistiques portant sur la situation des charges et ressources du Trésor, le ministère de l’Economie et des Finances dévoile qu’à fin 2021, le besoin de financement dégagé par le Trésor a atteint les 75,6 milliards de dirhams et que les dépôts au Trésor sont en hausse de 14,5 milliards de dirhams, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 27 janvier, précisant que l’encaissement net au titre des placements sur le marché monétaire s’élevait à 3,3 milliards de dirhams à fin 2021.

Concernant l’endettement intérieur, son flux recouvre des souscriptions pour un montant de 149,3 milliards de dirhams contre 164,1 milliards de dirhams l’an passé. Quant à l’endettement extérieur, il recouvre des tirages de l’ordre de 18,4 milliards de dirhams contre près de 63 milliards de dirhams.

Dans sa publication, le ministère de tutelle note un déficit budgétaire de 70,9 milliards de dirhams contre 82,3 milliards de dirhams à fin 2020, soit 6% du PIB contre 7,6% une année auparavant. Cette évolution recouvre une hausse de 26,7 milliards de dirhams des recettes contre 15,2 milliards de dirhams des dépenses.

«Les recettes fiscales ont ainsi enregistré une bonne performance, en dépit de l’effort prononcé de remboursement des crédits de TVA », explique le ministère de l’Economie et des Finances. Concernanat les dépenses, celle-cis s’inscrivent «en hausse sous l’effet, principalement, des dépenses du personnel, en lien avec les mesures de dialogue social et des rappels, de la compensation, suite au renchérissement des cours internationaux du gaz butane, et du maintien de l’effort soutenu de l’investissement».