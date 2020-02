© Copyright : DR

Kiosque360. Près d'une réclamation sur deux est adressée à l'Acaps. Au total, les plaintes ont augmenté de 56% à 1.922 en 2019. L'automobile est au cœur des tensions entre les compagnies et les assurés.

Qui connaît le centre de médiation de l'assurance? Pas grand monde, apparemment. En effet, quatre ans après sa mise en place, l'organisme reste largement méconnu du grand public, comme l’affirme L’Economiste dans son édition du jour. Et pour cause car, ajoute le journal, «le recours au médiateur n'est possible qu'après avoir épuisé toutes les procédures de règlement interne des conflits auprès de la compagnie d'assurance».

Pourtant, le médiateur des assurances, cité par le quotidien, prétend avoir été très sollicité. Les compagnies ont-elles amélioré le traitement des réclamations de la clientèle au point de rendre inutile le recours aux services du guichet du médiateur? Ceci étant, la même source relève que les saisines sont en forte hausse (+56%) avec, au total, plus de 1.922 réclamations adressées à l'Acaps en 2019. «En deux ans, le nombre de requêtes a été multiplié par 3», assure le quotidien.



Le plus grand nombre de litiges et de fraudes est concentré dans l'automobile, qui est la première source de revenus du secteur. Plus de 61% des dossiers instruits en 2019 (1.188) concernent, en effet, les contrats automobile. Dans la majorité des cas, les saisines portent sur des refus d'indemnisation. «Pour l'assurance auto, les réclamations en provenance des avocats pour l'exécution des jugements prononcés par les tribunaux représentent 56% du total, soit 664 plaintes», alors qu’elles sont de 224 pour les autres branches, affirme L’Economiste. Globalement, «les plaintes liées aux polices "Accident de travail et maladie professionnelle" et "Maladie" sont respectivement de 275 et 112».

Pour l'assurance-vie, les conflits sont bien moindres et atteignent à peine 77 réclamations.