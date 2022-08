© Copyright : DR

Les principaux indicateurs de performance du secteur des assurances confirment sa bonne dynamique. Les primes émises par les compagnies se sont établies à 29,7 milliards de dirhams à fin juin. La branche «Vie», continue d’être portée par l’épargne et progresse de 5,3% par rapport à 2021.

Les dernières statistiques de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) témoignent de la résilience de l’activité d’assurance. Pour les six premiers mois de l’année, les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance se sont élevées à 29,7 milliards de dirhams, en hausse de 5,3% par rapport à la même période de l’année dernière.

La branche «Non-Vie» a progressé de 5,2% à plus de 16,45 milliards de dirhams, portée notamment, par l’évolution de 8,6% du segment «Automobile» à 7,73 milliards de dirhams et la hausse de 5,8% des primes du segment «Accidents corporels» à 2,58 milliards de dirhams. Les primes du segment «Évènements catastrophiques» ont également évolué de 8,4% pour se situer à 331,4 millions de dirhams à fin juin 2022.

La branche «Vie» a, pour sa part, enregistré une hausse de 5,3% à plus de 13,21 milliards de dirhams au terme des six premiers mois de l’année, portée principalement par l’épargne. Selon les statistiques de l’ACAPS, les primes du segment «Epargne-Supports Dirhams» ont évolué de 9% à fin juin, par rapport à la même période de l’année dernière pour s’établir à 10,67 milliards de dirhams.

Les autres segments «Décès» et «Epargne-Supports Unités de Compte» ont tous les deux reculé durant cette période avec respectivement -1,6% et -18,2%.

L’ACAPS indique, par ailleurs, que les prestations et frais payés, au titre du deuxième trimestre 2022, se sont établis à près de 9,34 milliards de dirhams, en hausse de 7,6% par rapport au deuxième trimestre de 2021. Les charges d’acquisition et de gestion se sont élevées, durant la même période, à 2,42 milliards de dirhams, en hausse de 4,7% par rapport à 2021.