© Copyright : DR

Kiosque360. La fédération des assureurs (FMSAR) a récemment décidé de faire bénéficier à ses clients disposant d’une assurance automobile d’un rabais de prime. De leur côté, les professionnels demandent à bénéficier de la mesure.

En matière d’assurance, si les particuliers sont chouchoutés par la Fédération marocaine des sociétés d’assurance et de réassurance (FMSAR), ce n’est pas le cas des entreprises et des professionnels, constate Les Inspirations Eco dans sa publication de vendredi.

Soulignons que la Fédération des assureurs (FMSAR) a annoncé que ses membres ont décidé de faire bénéficier leurs clients disposant d’une assurance automobile d’un rabais de prime. Notons que ce rabais pourrait atteindre, pour un contrat annuel, 30% de la portion de prime RC automobile et garanties annexes couvrant les deux mois de confinement.

Le journal indique que dans une communication officielle, la Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation, Tijara 2020, loue cette décision pour ses effets positifs dans un contexte inédit de crise socio-économique. Cependant, la fédération estime que cette décision devra être étendue au secteur professionnel, ajoutant que certaines entreprises ont été affectées par la crise du Covid-19, notamment le secteur de la distribution, dont le recours aux moyens logistiques est notoire.

Le quotidien souligne aussi que la FMSAR a annoncé que la réduction de prime correspond à un réajustement exceptionnel induit par la baisse de la sinistralité relative à la période du confinement. De son côté, Tijara 2020 explique qu’une quasi-immobilisation des moyens de locomotion des membres de la fédération, une baisse de leur activité avoisinant parfois un taux de 50% ainsi qu’une baisse considérable des accidents de la route et de la sinistralité, au global, motivent cette requête légitime.

Ainsi, on apprend que Tijara 2020 plaide pour une application immédiate de cette réduction selon plusieurs modalités. Ainsi, la fédération informe qu’elle étudiera les différents scénarios y compris avec la FMSAR et ceci sous forme de ristournes, réductions ou autres modalités à définir d’un commun accord.

«Nous demandons ainsi un alignement des décisions prises au profit des particuliers aux entreprises. Il est impératif d’avoir une équité incluant dans sa logique la prise en charge de notre activité. Par ailleurs, nous souhaitons avoir plus de clarté par rapport à la procédure de l’obtention de ce rabais. Est-ce que ce dernier se fera à travers une réduction ou une ristourne au moment du renouvellement des assurances? Les choses doivent être claires dans ce sens. Nous pensons qu’il faudrait structurer les procédures afin qu’elles soient les plus claires possible. Nous avons une expérience dans le domaine de l’assurance lié au transport maritime et aux AT», conclut Wajih Sbihi, président de Tijara 2020.