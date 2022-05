© Copyright : DR

Kiosque360. Les capitaux levés en 2021 s’élèvent à 1,86 milliard de dirhams, un record d’après l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC). Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Selon l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), les capitaux levés en 2021 enregistrent un record: 1,86 milliard de dirhams. Entre 2017 et 2021, les levées de fonds ont atteint les 6,99 milliards de dirhams, représentant presque le double de ce qui a été enregistré sur la période 2012-2016, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 mai.

Lors de la présentation de son rapport d’activité annuel mardi 17 mai à Casablanca, l’AMIC indique que «la part des organismes de développement internationaux est en forte hausse depuis la première génération de fonds (2000-2005)». La part des investisseurs marocains est, quant à elle, en forte baisse entre la première et la quatrième génération de fonds, passant de 73% des levées durant la période 2000-2005 à 37% entre 2017 et 2021. Autre indication: les investissements réalisés par les 12 sociétés de gestion qui grimpent à 1,15 milliard de dirhams.

Par secteur, celui industriel est en haut du classement avec 32% des investissements réalisés en 2021, suivi des secteurs des services et transports, en progression de 18% à 31% durant la période 2017-2021. Par région, Casablanca-Settat est en tête avec plus de 71% des investissements réalisés.

L’AMIC révèle également qu’ «à fin 2021, les investissements en capital amorçage et risque représentent 32% des investissements réalisés en nombre et 7% en valeur. Leurs parts sont passées de 26% durant la période 2006-2011 à 48% au cours de la période 2017-2021 (en nombre)».

S’agissant du volume des transactions, on note une augmentation du nombre de transactions de moins de 20 millions de dirhams entre la troisième et la quatrième génération de fonds grâce au développement de l’activité amorçage/ risque, comme le relaie le journal, évoquant par la suite la taille des fonds qui a permis de doubler, sur deux générations, les tickets moyens d’investissements pour le développement et la transmission, passant ainsi de 55 millions de dirhams entre 2012 et 2016 à 99 millions de dirhams durant la période 2017-2021.