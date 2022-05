Signature du Mémorandum d’entente entre le Maroc et la BERD, à Rabat, le 14 mars 2022, pour l’organisation de l’édition 2022 de l’assemblée annuelle de la Banque, à Marrakech.

Kiosque360. A l’occasion de la 31ème assemblée générale de la BERD, le Maroc plaide pour une mutualisation des efforts à l’international face à la crise, rappelant également les mesures ambitieuses de son plan de relance. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Lors de l’ouverture des travaux de la 31ème assemblée générale annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), mercredi 11 mai à Marrakech, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, présent à ce conclave, a plaidé pour une mutualisation des efforts face à la crise actuelle.

Dans ce sens, il a souligné «la nécessité d’unir les efforts des différents acteurs internationaux, dans un esprit de responsabilité partagée, à même de trouver des solutions à cette crise et atténuer ses effets sur les économies, notamment sur les pays à revenus moyens et faibles, les pays en développement, en particulier, pâtissant d’un déséquilibre entre l’offre et la demande de matières premières importées», comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 12 mai.

De son côté, Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, a soutenu que «la BERD est pleinement mobilisée pour surmonter les défis créés par la guerre contre l’Ukraine», ajoutant que la Banque a déjà prévu un premier paquet de 2 milliards d’euros.

A l’occasion de son intervention, le Chef du gouvernement a également mis en avant la politique entreprise par le Maroc, rappelant que «le pays s’est engagé dans l’activation d’un ambitieux plan de relance économique».

L’encouragement des secteurs porteurs à haute valeur ajoutée, la promotion de l’économie verte et numérique ou encore l’augmentation du taux d’insertion des femmes dans le marché du travail sont autant d’initiatives prises par le pays. «Pour réussir ce chantier, le Royaume accorde une attention particulière à la création d’un environnement des affaires attractif qui favorise le développement de l’investissement privé, tant national qu’étranger, et déploie d’importants efforts pour simplifier les procédures administratives, développer le secteur financier et soutenir l’investissement privé».