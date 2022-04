© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

Fès abrite une exposition d’artisanat depuis le 15 avril dernier. Maroquinerie, poterie, broderie, dinanderie, couture... Jusqu'au 29 avril prochain, c'est l'occasion de découvrir un authentique patrimoine ancestral, qui puise ses racines dans l'héritage et la diversité culturelle de la civilisation marocaine.

Répartie sur une quarantaine de stands, cette exposition permet aux visiteurs de découvrir une variété de produits d’artisanat: de la poterie à la broderie en passant par la couture traditionnelle, l'argenterie, la maroquinerie, la tapisserie ou encore la dinanderie. Jawad, un artisan qui expose dans un des stands, a souligné, interrogé par Le360, qu’après plus de deux ans de pandémie du Covid-19, l’espoir d’une relance renaissait. Il s'est félicité de la tenue de cette exposition, qui permettra à des commerçants et des artisans de promouvoir leurs produits et de rencontrer les clients.

Organisée à l'initiative de la Chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès, en partenariat avec le Conseil d’arrondissement d’Agdal, et en coopération avec la direction régionale de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire, cette exposition s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la commercialisation des produits d’artisanat, pour une éventuelle relance du secteur face aux effets de la crise du Covid-19.

Pour l'heure, a tenu à souligner Jawad, peu de personnes ont visité les stands de l’exposition. Il espère toutefois qu’une forte affluence de clients soit au rendez-vous, puisque certains viennent à peine de découvrir la tenue de cette manifestation.

Abderrahman, artisan, a indiqué que ​​les membres de sa profession avaient besoin de cette exposition pour aller à la rencontre de clients potentiels, et en exposant leurs produits. Abou Bakr, qui salue cette initiative, est du même avis, mais affime que le prix de plusieurs articles n’est pas encourageant. Il espère donc, dans ce contexte de crise, que le pouvoir d'achat des consommateurs puisse s'améliorer.