L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a accordé son visa, ce 23 novembre 2020, le prospectus relatif à l’introduction en bourse de la société Aradei Capital. Les souscriptions démarrent le 1er décembre.

Enfin du papier frais pour la Bourse de Casablanca. Le gendarme du marché a en effet donné son aval à l’introduction en Bourse de la foncière Aradei Capital, une introduction en Bourse qui serait la première depuis celle de Mutandis, opérée en novembre 2018.

L’opération, d’un montant global de 600 millions de dirhams, sera réalisée à travers une augmentation de capital et une cession d’actions. La période de souscription aura lieu du 1er au 4 décembre 2020. La première cotation du titre Aradei Capital est programmée pour le 14 décembre.

Selon la note d’information visée par l’AMMCE, l’opération à pour but de lever des fonds en vue notamment du financement des investissements futurs identifiés. Il s’agit aussi d’accroître la notoriété de la société et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public.

Les principales caractéristiques de l’opération sont les suivantes:

Aradei Capital est une foncière marocaine figurant parmi les leaders de son secteur et dont l’activité principale s’articule autour de l’acquisition et du développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme.

Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 actifs répartis dans 15 villes du royaume, totalisant une surface locative de plus de 326.000 m².

Son tour de table est composé, entre autres, de Label’Vie, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), SANAM, Best Financière et le sud-africain PIC.