© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère en charge de l’investissement planche actuellement sur un projet de charte nationale de la convergence, un véritable tableau de bord pour les politiques nationales de développement. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Après l’adoption de la Charte nationale de l’investissement, le gouvernement planche sur un nouveau chantier: la charte nationale de la convergence. «Véritable tableau de bord pour les politiques nationales de développement, ce projet sera systématiquement pris en compte par les décideurs et autres responsables publics», indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 8 décembre.

Concrètement, le texte va définir les règles essentielles à respecter scrupuleusement dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de toutes les politiques nationales, publiques et sectorielles. Si la décision est déjà prise et figure en bonne place dans le plan d’action 2023 du ministère délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, une démarche participative sera adoptée dans l’élaboration de cette charte.

Le département de Mohcine Jazouli entend ainsi lancer une étude pour la réalisation d’un référentiel national de la convergence, ainsi qu’un autre référentiel national relatif cette fois à l’évaluation des politiques publiques. Il est question, selon les responsables du ministère délégué, de l’élaboration d’une vision pour la convergence et l’évaluation des stratégies et programmes sectoriels (les missions et prérogatives, ainsi que l’organigramme du cadre institutionnel concerné).

«Le ministère délégué compte développer une expertise dans la convergence et l’évaluation à travers la mise en place d’un plan de formation spécifique. Enfin, la même source précise qu’il sera question en 2023 de mettre en place les dispositifs de veille et d’analyse stratégique concernant les politiques publiques», lit-on.

L’ensemble de ces mesures entre dans le cadre de la stratégie gouvernementale de convergence et d’évaluation, selon les conclusions de l’atelier de travail organisé par le ministère de tutelle et les départements concernés.

Pour l’année prochaine, les responsables gouvernementaux comptent se focaliser sur les dossiers prioritaires pour l’Exécutif. La liste de ces dossiers sera arrêtée en consultation avec les départements concernés. A noter enfin que l’année en cours a été marquée par l’organisation par le ministère délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques de rencontre de concertation avec plusieurs autres départements ministériels, concernant notamment leurs visions et attentes.

Dans ce sens, une rencontre interministérielle sera programmée dans les prochaines semaines pour la publication des résultats et recommandations de cette série de rencontres. Des rencontres seront également programmées avec les acteurs institutionnels concernés, notamment le Parlement, la Cour des comptes, le Haut-Commissariat au Plan, le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que l’Observatoire national du développement humain...