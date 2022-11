© Copyright : RAM

Via sa filiale Atlas multiservices (AMS), RAM recrute 99 hôtesses de l’air et stewards. Ce qu'il faut savoir sur les critères requis.

En application de sa nouvelle politique de recrutement, RAM lance, via sa filiale AMS, un processus de sélection de candidats qui seront appelés à exercer le métier d'hôtesses de l’air et de stewards à bord de ses appareils.

Cet appel à candidatures est ouvert aux jeunes Marocain(e)s âgé(e)s entre 21 et 27 ans, disposant du diplôme du baccalauréat et de deux années (ou plus) d'études supérieures validées (bac +2) et ayant une parfaite maîtrise du français et de l’anglais.

Les intéressés doivent adresser leur candidature à AMS avant le 1er décembre 2022.

Le dernier délai de l'appel à candidatures de RAM, qui recrute, via sa filiale AMS, 99 hôtesses de l’air et stewards, est fixé au 1er décembre 2022.

© Copyright : RAM