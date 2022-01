© Copyright : DR

Kiosque360. En allouant 130 millions de dirhams pour le secteur, le gouvernement souhaite accompagner les apiculteurs dans la reconstruction des ruches infectées par la distribution de nouvelles colonies d’abeilles. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Eco.

«La filière apicole traverse une phase pour le moins contraignante», écrivait La Vie Éco la semaine dernière. Et pour cause, l’effondrement total ou partiel des colonies des ruches entraînant une disparition d’un nombre important d’abeilles de toutes sortes. Conséquence: «la production de miel cette année est compromise et celle de l’année prochaine le sera encore plus», relève l’hebdomadaire.

Une semaine plus tard, le gouvernement prend les choses en main en élaborant un programme spécial pour soutenir les apiculteurs touchés par le phénomène de disparition des colonies d’abeilles, constaté récemment dans certaines régions. «Il vient d’allouer un montant de 130 millions de dirhams», annonce La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire.

Cette enveloppe budgétaire permettrait ainsi de prendre des mesures immédiates à travers notamment l’accompagnement des apiculteurs pour la reconstruction des ruches infectées par la distribution de nouvelles colonies d’abeilles et la mise en place d’une campagne nationale de traitement des ruches contre la maladie de varroase.

Ce montant permettrait également de mener des campagnes de sensibilisation au profit des apiculteurs, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques en matière d’apiculture, ajoute l’hebdomadaire citant un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette décision intervient suite à une séance de travail tenue samedi dernier en mode visioconférence réunissant le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, le directeur général de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), Abdellah Janati, et le directeur central des filières de productions.

Cette réunion de travail était l'occasion d’examiner les causes de ce phénomène et les moyens à même d’atténuer ses effets sur le secteur apicole. Au cours de cette réunion, le directeur général de l’ONSSA a fait un exposé sur les mesures urgentes prises ainsi que les résultats préliminaires des recherches et analyses effectuées par ses services vétérinaires régionaux.

Pour rappel, l’ONSSA a constitué un comité d’experts multidisciplinaire pour poursuivre les recherches et les études sur ce phénomène, fait savoir le communiqué, notant que l’Office approfondit également les enquêtes de terrain en collaboration avec les professionnels du secteur afin d’identifier les facteurs contribuant au développement de ce phénomène.