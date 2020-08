En dépit du contexte sanitaire actuel, l’activité portuaire se montre résiliente, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 1er septembre. L’ANP a bien performé, sur les six premiers mois de 2020, sur le plan financier et opérationnel. Ainsi, nous apprend le journal, en termes d’activité, celle des ports gérés par l’ANP porte sur un volume global de 47,39 millions de tonnes à fin juin, en hausse de 7,5%.

Aujourd’hui Le Maroc fait d’ailleurs remarquer que, pour le seul deuxième trimestre de l’année, le trafic portuaire a atteint un volume de 24 millions de tonnes, en progression de 7,7% comparé à la même période de l’année précédente, générant un chiffre d’affaires trimestriel de l’ordre de 515 millions de dirhams. «Cette augmentation a impacté favorablement le chiffre d’affaires réalisé par l’ANP qui, malgré sa baisse de 6,2% au titre du 2ème trimestre 2020 par rapport à la même période de l’année 2019, a atteint au niveau cumulé à fin juin 2020 d'un montant de 1,05 milliard de dirhams, soit une hausse notable, eu égard au contexte de la pandémie de Covid-19, de 5,1% par rapport à la même période de l’année 2019», indique l’ANP.

Notons que le chiffre d’affaires consolidé de l’ANP est également en progression et s’établit autour de 1,11 milliard de dirhams, en amélioration de 2,6%. Par ailleurs, on note aussi une hausse des investissements réalisés au deuxième trimestre. Selon le quotidien, ils se sont chiffrés à 356 millions de dirhams, en hausse de 3,8% comparé à la même période de l’exercice passé. Soulignons qu’en glissement semestriel, les investissements réalisés sont de l’ordre de 572 millions de dirhams, contre 608 millions de dirhams une année plus tôt. L’endettement de l’agence s’est également inscrit en progression au deuxième trimestre, apprend-on. Aujourd’hui Le Maroc indique que l’encours s’est établi à 5,47 milliards de dirhams contre 3,43 milliards de dirhams à la même période de l’année précédente. Enfin, le journal note que le maintien de l’activité a été rendu possible grâce aux mesures opérationnelles mises en place par l’Agence en vue de fluidifier le transit portuaire, en cette conjoncture.