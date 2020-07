© Copyright : adil gadrouz

Dans une note interne, dont Le360 a obtenu copie, la compagnie nationale s'apprête à proposer aux réservataires des vols spéciaux vers la France, prévus du 3 au 10 août, la possibilité d'avancer la date de leur voyage et ce, en réaction aux restrictions imposées par les autorités françaises.

Deux jours après Air Arabia, RAM a fini par confirmer hier, mercredi 29 juillet, l’annulation des vols spéciaux au départ du Maroc vers la France, suite aux restrictions imposées par les autorités françaises.

Contrairement à Air Arabia qui a déjà informé ses clients il y a déjà deux jours de l’annulation de ses vols spéciaux vers la France, RAM a quant à elle fait part de son espoir de voir les négociations aboutir à un accord entre les autorités de l’aviation civile marocaine et française.

Seulement voilà, estimant que les vols spéciaux assurées par RAM et Air Arabia devraient uniquement servir au rapatriement des Marocains et des résidents bloqués à l’étranger, du côté des autorités françaises, on semble décidé à limiter l’autorisation délivrée aux compagnies marocaines aux seuls vols au départ de la France vers le Maroc (à sens unique), et ce, durant la période allant du 3 au 10 août (ce délai pourra être prorogé en cas de prolongement de l’état d’urgence sanitaire).

Contrainte de suspendre ses vols spéciaux au départ du Maroc, ceux initialement programmés et commercialisées pour la période du 3 au 10 août, RAM a finalement décidé de réagir aux restrictions imposées par les autorités françaises.

Dans une note interne, diffusée hier par son pôle client, la compagnie nationale fixe les solutions qui seront proposées aux clients concernés par les vols spéciaux desservant la France pendant la période précitée.

- La possibilité d’avancer la date du voyage, en changeant les dates initiales (entre le 3 et le 10 août) par de nouvelles dates sur les vols programmés avant le 2 août inclus.

- Un changement d’aéroport (tous les aéroports français sont concernés, avant le 2 août).



- Un changement de destination: changement gratuit pour une destination européenne à une date ne dépassant pas le 10 août.

- Le remboursement sera permis contre un avoir nominatif d’une validité de 18 mois, à compter de la date de son émission. Cet avoir est remboursable en numéraire à la date de la fin de validité du billet. L’émission de l’avoir se fait auprès des agences de voyages, des agences RAM ou en contactant le call center de la compagnie.

Il y a lieu enfin de signaler que l’ambassade de France à Rabat a, entre-temps, supprimé un post de son compte Twitter dans lequel il était indiqué que les vols desservant la France au départ du Maroc, du 3 au 10 août 2020, continueront d’être assurés par Air France et Transavia.