Kiosque360. Les résultats d’un sondage mené par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) révèlent que la grande majorité des participants sont insatisfaits de l’état d’aménagement et d’urbanisation du littoral national. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Selon le Conseil, 26% estiment que l’incohérence des politiques publiques est un facteur de dysfonctionnement au niveau de l’urbanisation des zones côtières. Dans ce cadre, quatre facteurs expliquent ces dysfonctionnements, selon les participants au sondage. Il s’agit respectivement de l’incohérence des politiques publiques (26%), du mode de gouvernance et de la multiplicité des acteurs intervenants sur le littoral (26%), de l’ineffectivité des documents d’urbanisme (23%) et de la problématique du foncier (18%).



Par ailleurs, 81% des personnes interrogées considèrent que la réforme de la politique d’urbanisme est importante pour mettre en œuvre une urbanisation et un aménagement durables du littoral, indique le CESE, dans un article publié par le quotidien Les Inspirations Eco. Les participants à la consultation recommandent un ensemble d’actions « très importantes ».



Ils entendent par là une réforme de la politique d’urbanisme (81%), l’amélioration de l’applicabilité des documents d’urbanisme (70%), la promotion de la recherche scientifique sur le littoral (78%), le renforcement de la démocratie participative par une implication régulière et active des citoyens et de la société civile dans le processus de planification urbaine (66%), la réforme du foncier (67%) et la simplification des procédures de délivrance des autorisations d’urbanisme (48%). Le nombre d’interactions avec le sujet est de 16.281 dont 528 favorables au sondage.