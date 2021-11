© Copyright : DR

Kiosque360. Devant la Chambre des représentants, Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, a présenté les chantiers à venir relatifs aux stratégies «Al Jayl Al Akhdar» et «Forêts du Maroc ». Les détails.

Devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a dressé un premier bilan de la stratégie agricole «Al Jayl Al Akhdar» et «Forêts du Maroc». Après un an et demi de démarrage, ces deux dispositifs sont des signaux positifs, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 10 novembre, avant de détailler l’investissement agricole mobilisé.

En effet, pour mettre en œuvre les premiers projets de la stratégie agricole Al Jayl Al Akhdar, le Fonds de développement agricole (FDA) a alloué 4 milliards de dirhams et l’investissement privé 5,2 milliards de dirhams. En 2022, l’investissement prévisionnel portera sur 3,7 milliards de dirhams de la part de la FDA et 4,8 milliards de dirhams du privé.

En 2022, plusieurs chantiers sont prévus, ciblant notamment l’irrigation (partenariats public-privé), comme le projet de Kadoussa au niveau d’Errachidia ou encore le bassin de 5.000 hectares dans le cadre du projet de Dakhla. Concernant l’agriculture solidaire, il est question de la finalisation des 279 projets en cours la réalisation, de 22 projets durables et de la programmation de 40 nouveaux projets d’un coût global de 754 millions de dirhams. Le budget prévisionnel pour l’agriculture solidaire? 2,1 milliards de dirhams.

Pour renforcer le développement rural, 6,7 milliards de dirhams de budget prévisionnel, avec une contribution de 2,15 milliards de dirhams du FDA, seront engagés pour la mise en œuvre des projets inscrits dans le cadre des programmes intégrés du développement local et du désenclavement des zones montagneuses et oasiennes, précise le journal.

Concernant la stratégie «Forêts du Maroc», l’année 2022 devrait être marquée par le déploiement progressif du programme de reboisement participatif, la création et gestion de parcs nationaux, ou encore la mise en place d’un nouveau modèle participatif.