Le SIAL Paris 2022 réunira plus de 5.500 exposants de 77 pays à Villepinte entre le 15 et le 19 octobre 2022.

Le Maroc s’apprête à prendre part à l’un des plus grands rendez-vous de l’industrie agroalimentaire en Europe et dans le monde. Pas moins de 80 entreprises marocaines, et non des moindres, seront présentes au SIAL Paris 2022.

Le Maroc sera représenté par une délégation de 80 exposants au très célèbre SIAL Paris 2022 (Salon international de l'alimentation), qui se tiendra, entre le 15 et le 19 octobre 2022, à Villepinte et réunira plus de 5.500 exposants de 77 pays.

Selon les organisateurs, le pavillon marocain s'étalera sur une superficie de 1.768 m2 et abritera notamment un espace d'animation culinaire, un espace d’exposition de l’offre exportable marocaine, des stands de professionnels, un salon VIP et un espace d'accueil et d'information.

Une large gamme de produits sera exposée aux visiteurs du salon pour démontrer la grande diversité et le dynamisme du secteur agroalimentaire national, notamment les huiles d’olive, les pâtes, les couscous, les confiseries, les miels, les agrumes, les conserves de poisson...

Pour cette édition du SIAL Paris, une identité visuelle sobre et raffinée, s'inspirant de la thématique des produits présentés et exposés durant le salon, a été déployée pour communiquer autour de la participation marocaine, le but étant de mettre en avant la richesse et la qualité de l'offre exportable marocaine.

Par ailleurs, le show cooking au salon SIAL Paris sera assuré par le chef Momo et la chef Selma Berrada et se fera sur un plan de travail devant les visiteurs du pavillon venus découvrir la richesse de la production et de la cuisine marocaine. Dans l’ensemble le SIAL Paris devrait accueillir jusqu’à 140.000 visiteurs.