Les actions à adopter par les entreprises marocaines ont fait l’objet d’une rencontre organisée récemment par la Chambre de commerce allemande au Maroc en coopération avec la GIZ, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que cette rencontre a permis un partage d’expérience articulé autour des trois domaines phares qui distinguent l’industrie allemande à l’échelle internationale sous sa forme 4.0.

Selon la Chambre de commerce allemande au Maroc, le savoir-faire des sociétés allemandes en matière d’industrie 4.0 contribue à appuyer le développement et la mise en œuvre de ce concept au sein du territoire marocain. L’agro-industrie a notamment dominé les discussions lors de cette rencontre, notamment sur le rôle du digital dans l’émergence de ce secteur.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que nombre d’opérateurs marocains misent fortement sur l’industrie 4.0, à l’instar du groupe Koutoubia qui voit l’industrie 4.0 comme une orientation en phase avec les évolutions actuelles au Maroc. «La majorité de notre outil technologique vient d’Allemagne, berceau de la transformation de la viande en Europe. Nous avons choisi de suivre ce qui se passe chez eux de manière à apporter plus d’éléments qui vont rehausser le standard marocain. Nous nous devons de suivre les évolutions technologiques en vue d’être en phase avec ce qui se passe à l’étranger», a assuré Ahmed Daoudi, directeur de la recherche et développement de Koutoubia.

Le journal souligne que la technologie dans le domaine industriel favorise à la fois l’optimisation de la productivité ainsi que le gain de coûts et de temps, ajoutant que cette finalité est au centre des préoccupations de la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI) qui agit sur des axes transverses pour améliorer la compétitivité des entreprises. «Le secteur agroalimentaire national présente un potentiel énorme et indéniable d’investissement. Nous disposons d’une marge de développement très importante. Notre production agricole est abondante et de qualité. Le tissu industriel est appelé à se développer davantage pour capter cette production», détaille Hamid Felloun, directeur de la Fenagri.

Rappelons que l’Etat dans le cadre de la stratégie agricole et industrielle a placé ce secteur en priorité. «Un engagement qui s’est illustré par la mise en place d’incitations et facilités fiscales ainsi que l’aménagement de zones intégrées en vue de promouvoir davantage l’investissement dans ce domaine», conclut Aujourd’hui Le Maroc.