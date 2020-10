© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc et la Russie souhaitent renforcer leurs échanges commerciaux des produits agricoles: une annonce faite par deux responsables marocain et russe lors du Forum d’affaires des exportateurs russes de produits agricoles au Royaume du Maroc. Les détails.

Ce sont déjà des partenaires solides. Le Maroc et la Russie envisagent d’améliorer leurs échanges commerciaux des produits agricoles, comme l’ont fait savoir, par visioconférence, le 15 octobre, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, et le vice-ministre de l’Agriculture de la Fédération de Russie, Sergueï Levine, à l’occasion de l’ouverture officielle du Forum d’affaires des exportateurs russes de produits agricoles au Royaume du Maroc. En effet, ils veulent œuvrer à une plus grande facilitation et promotion des échanges commerciaux des produits agricoles, avec l’ambition que le corridor vert soit un accélérateur des échanges entre les deux pays, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 19 octobre.

Depuis 2012, de nombreux accords et conventions ont été signés, marqués notamment par la création d’un «corridor vert» entre les deux pays, comme le rappelle le journal. Lors de ce forum, le Maroc et la Russie ont ainsi enclenché une réflexion sur la promotion de leurs échanges commerciaux et le potentiel d’exportation pour les différentes filières agricoles et les secteurs d’intérêt commun (céréalier, huiles et graisses, laitier, confiserie, viandes rouges, aviculture et meunerie).

Ce renforcement dans les relations est d’autant plus stratégique que le Maroc reste le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique. Les exportations agricoles vers la Russie s’élèvent à 1,8 milliard de dirhams durant la période 2015-2019 (82% des exportations globales du Maroc vers la Russie). Quant au volume des échanges agricoles, ils se chiffrent à 2,9 milliards de dirhams durant la même période 2015-2019 (19% en moyenne des échanges globaux entre les deux pays).