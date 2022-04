Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse à l’entrepreneuriat dans le secteur agricole. Le journal souligne ainsi que les jeunes représentent un enjeu pour l'avenir du secteur et que, pour répondre à leurs aspirations, l’Agence pour le développement agricole (ADA) travaille sur la mise en place d’un programme dédié aux jeunes entrepreneurs agricoles dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030. «Pour l’opérationnalisation de l’axe Nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles tirée de la stratégie Al Jayl Al Akhdar, une approche d’accompagnement et de mise en œuvre ciblée, intervenant tout au long du cycle du projet, a été adoptée autour de la mise en place d’un Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires (CRJEA) au niveau de chaque région», apprend-on.

L’objectif est d’assurer une meilleure attractivité des jeunes entrepreneurs et des organisations agricoles, et de constituer une plateforme de partenariats avec les partenaires de développement territorial et local. Pour pouvoir mettre en œuvre ce programme, le dispositif institutionnel et de gouvernance est structuré autour de trois niveaux d’intervention. «Au niveau central, on retrouve un Comité de pilotage de l’entrepreneuriat des jeunes (COPIL-JEA), qui est une instance centrale présidée par le secrétaire général du département de l’Agriculture. Il est mis en place pour le pilotage et la supervision du programme de l’entrepreneuriat des jeunes au niveau national», note-t-on.

De même, la coordination nationale du programme de l’entrepreneuriat des jeunes est assurée par l’agence et, au niveau régional, une Commission régionale de l’entrepreneuriat des jeunes (CREJ) est mise en place. «Sur le plan régional, on compte également le Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires (CRJEA) dont les missions s’articulent autour de la communication et la sensibilisation (à travers l’organisation de caravanes et Forums régionaux par exemple)», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant qu’il accueille et oriente les jeunes entrepreneurs agricoles et coache les porteurs de projets dans l’élaboration des plans d’affaires et les démarches administratives pour la création de leurs entreprises.

Soulignons que pour ce qui est du niveau provincial, les structures impliquées sont le Comité technique provincial de l’entrepreneuriat des jeunes (CTPEJ) et les antennes du CRJA. Notons aussi qu’afin de faire émerger une classe moyenne agricole en mesure de jouer un rôle important dans l’équilibre socio-économique du milieu rural et également pour favoriser l’essor d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, la stratégie Génération Green met en avant l’humain.