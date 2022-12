© Copyright : DR

Kiosque360. Après une année de hausses successives, les prix des engrais azotés sur le marché international marquent une baisse conséquente. Au grand bonheur des agriculteurs. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Les prix des engrais azotés baissent sur le marché international. Ceci, après des hausses record entre septembre 2021 et septembre 2022 suite aux pénuries du gaz russe en Europe, «lesquelles ont poussé les fabricants d’engrais à ralentir ou stopper leur production», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 22 décembre.

Mais depuis le mois d’octobre, on observe une tendance à la baisse. «Cette révision à la baisse est une lueur d’espoir pour les agriculteurs locaux qui achètent l’ammonitrate 33,5 granulé, un engrais azoté minéral à base de nitrate d’ammonium, entre 6,80 dirhams et 7 dirhams le kilogramme contre 18 dirhams/kg en 2021. Habituellement, ce minerai est vendu entre 3 dirhams et 4 dirhams le kilogramme», lit-on. Le sulfate d’ammoniaque, un engrais contenant 21% d’azote ammoniacal, se vend actuellement à 4,70 dirhams/kg contre 6 dirhams/kg en 2021.

L’engrais azoté n’est pas l’unique produit accessible sur le marché. Les engrais NPK, qui représentent une formule classique de fertilisant, sont aussi très prisés au Maroc, du fait de leurs prix qui demeurent accessibles. «OCP a fait un effort incroyable de telle façon que les prix des engrais NPK sont restés au même niveau que celui des années précédentes», souligne Abderrazak Mennioui, directeur commercial de Fertika, cité par le quotidien.

Le NPK est vendu entre 250 et 300 dirhams le quintal, soit 2,50 dirhams à 3 dirhams/kg, grâce à la politique du groupe marocain qui contrôle près de 70% des réserves mondiales de phosphate naturel, lequel n’a pas hésité à limiter les exportations pour maintenir le niveau de ses prix. La consommation nationale pour ce type de minerai, fourni par le premier exportateur de phosphate brut, d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés, OCP, varie entre 500.000 t et 550.000 t par an.

Considéré comme un engrais de fond, contrairement aux engrais de couverture, généralement azotés, qui sont appliqués en pleine végétation, le NPK est utilisé au tout début des cultures. Il apporte des besoins nutritifs nécessaires à la croissance de celles-ci. «Mais contrairement aux minéraux azotés, selon certains spécialistes, les engrais blends présentent beaucoup de limites dans les phases de tallage des cultures. C’est une étape importante pour la mise en place de la composante de rendement nombre d’épis/m². Là où un engrais azoté donne quatre à 5 épis, par exemple, il faut s’attendre à seulement deux épis au maximum par graine», explique Les Inspirations Eco. Les deux restent cependant complémentaires et essentiels.