Kiosque360. L’initiative Al Moutmir, mise en place par l’OCP pour booster le secteur agricole du Maroc, poursuit ses performances. Depuis son lancement, l’expérience menée sur le terrain semble satisfaire les fermiers. Focus sur la culture de la pomme de terre à Berrechid. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

A travers l’initiative Al Moutmir, OCP a mis en place des plateformes de démonstration dans différentes régions du Maroc couvrant plusieurs cultures dont celle de la pomme de terre, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce mardi.

Le quotidien nous apprend ainsi que dans la province de Berrechid, les agriculteurs sont accompagnés par les agronomes d’Al Moutmir dans leurs parcours pour l’amélioration du rendement, de la productivité et de la qualité de la production agricole.

«L’expérience menée sur le terrain semble satisfaire les fermiers. Ce concept repose sur l’application de l’itinéraire technique et de la fertilisation raisonnée sur une partie de l’exploitation agricole servant ainsi de plateforme de démonstration. La partie restante est soumise aux pratiques traditionnelles. Cette démonstration permet à l’agriculteur d’apprécier et de comparer de visu l’évolution des deux parcelles», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

La même source ajoute que parallèlement, les agronomes d’Al Moutmir sensibilisent les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles à suivre et aux méthodes durables à employer pour l’utilisation efficiente des ressources. On apprend que les agriculteurs ayant suivi l’itinéraire technique pour leur parcelle voient leur production augmenter de manière significative.

«Les conseils de l’agronome nous ont permis d’améliorer le rendement d’environ 9 tonnes l’hectare pour la pomme de terre par rapport à ce qu’on récoltait auparavant. Et ce grâce à la conduite technique optimale, basée sur les analyses du sol et l’utilisation de la formule spécifique en engrais de fonds que nous avons appliquée sur recommandations de l’agronome», confie un agriculteur cité par le journal.

Force est de souligner que l’objectif de l’initiative Al Moutmir est d’établir un lien de proximité avec l’agriculteur et de l’accompagner dans son parcours afin qu’il puisse bénéficier des meilleures pratiques agricoles. «Nous nous appuyons au niveau de ces plateformes de démonstration sur les analyses du sol et sur un itinéraire technique précis. Cela nous a menés à avoir des résultats prometteurs avec une marge bénéficiaire de 23% dans les plateformes de démonstration pour la pomme de terre par rapport à la parcelle témoin. Nous avons obtenu une productivité de 48 tonnes l’hectare en moyenne au niveau des plateformes de démonstration installées à Berrechid contre 42 tonnes l’hectare dans les parcelles témoins, soit une différence de 6 tonnes à l’hectare», note un agronome à Berrechid.

Aujourd’hui Le Maroc fait observer que chaque plateforme porte sur l’application des meilleurs intrants, opérations et techniques agricoles, du travail du sol à la récolte, et que cela permet au fur et à mesure de l’avancement du cycle de la culture de comparer entre l’impact des bonnes pratiques versus les pratiques moyennes des localités voire des régions.

«Le but serait de créer un effet d’émulation et d’induction porté par les agriculteurs qui ont hébergé ces plateformes de démonstration, véritables ambassadeurs des bonnes pratiques et garants de la continuité de l’effort. Dans la région de Berrechid, deux cycles de saisons sont préconisés pour la culture de la pomme de terre. En effet, la plantation de la pomme de terre de saison débute au mois de février alors que la récolte est effectuée au mois de juin», note-t-on.

Précisons que la deuxième période démarre pour la pomme de terre de l’arrière-saison au mois de novembre et que la province de Berrechid produit plusieurs variétés de pommes de terre dont la plus connue est «Désirée».