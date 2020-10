© Copyright : DR

Kiosque360. La destination a accueilli, le week-end dernier, ses premiers touristes depuis le début du confinement. L’aéroport d’Agadir a en effet accueilli, samedi et dimanche, neuf vols internationaux des compagnies Royal Air Maroc, Transavia et Ryanair.

Bonne nouvelle pour les professionnels du secteur touristique à Agadir. Aujourd’hui Le Maroc nous apprend en effet, dans sa publication de ce mardi 20 octobre, que la destination Agadir commence à renaître de ses cendres après des mois catastrophiques et une cessation complète de l’activité touristique en raison de la propagation de la Covid-19. On apprend qu’Agadir a accueilli, samedi et dimanche, ses premiers touristes depuis le début du confinement, et ce dans le cadre de la relance progressive de la machine touristique dans la région d’Agadir-Souss-Massa. Soulignons que neuf vols internationaux des compagnies Royal Air Maroc, Transavia et Ryanair ont atterri ces deux jours à l’aéroport Agadir Al Massira en provenance des aéroports de Paris Orly, Lyon, Manchester, Nantes, Charleroi et Paris CDG.

«L’Office national marocain du tourisme, le Conseil régional du tourisme Agadir-Souss-Massa, l’Office national des aéroports et les représentants de la compagnie aérienne Ryanair ont organisé une cérémonie d’accueil aux passagers du vol Ryanair en provenance de Manchester pour souhaiter la bienvenue aux premiers touristes et célébrer le début de la reprise de l’activité, afin d’envoyer un message positif et plein d’espoir à tous les opérateurs du tourisme dans la région», précise Aujourd’hui Le Maroc.

Soulignons que la relance de l’activité touristique se fait dans le respect des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement à l’échelle nationale et celles adoptées par les autorités de la région Souss-Massa à l’échelle locale. Notons aussi que l’aéroport d’Agadir Al Massira a mis en place un dispositif préventif à même d’assurer un accueil sain et rassurant et un parcours «healthy» aux voyageurs. «Ces nouvelles arrivées représentent le plus grand nombre de touristes étrangers débarquant à Agadir depuis le mois de mars et la cessation totale des activités hôtelières durant plusieurs mois au niveau de tous les sites touristiques de la destination Agadir, hormis les mois de juin et juillet durant lesquels des milliers d’estivants marocains ont remplacé les touristes étrangers», tient à noter Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que ces vols marquent le redémarrage et la reprise progressive de l’activité touristique à Agadir. Autre point très important à rappeler aussi: les autorités locales ont décidé, jeudi dernier, de l’ouverture des plages d’Agadir, suite à la demande des professionnels de la région.