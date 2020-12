© Copyright : DR

Après une année 2020 difficile, les industriels du secteur se projettent déjà dans la reprise post-covid. Trois nouvelles orientations stratégiques ont été définies par les opérateurs réunis au sein du Gimas: la décarbonation de la production, l'Industrie 4.0 et la conquête de nouveaux marchés.

Touché par la crise, mais loin d’être coulé, le secteur aéronautique marocain prépare sa relance. Le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (Gimas) a en effet tenu, cette semaine, son Assemblée générale annuelle en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. Cette réunion s’est donnée pour mot d’ordre de «sauvegarder ce que nous avons mis 20 ans à construire et continuer à développer le secteur», selon les mots de Karim Cheikh, président du Gimas.

Pour rappel, avant que la pandémie du Covid-19 ne frappe de plein fouet le secteur, l’industrie aéronautique marocaine était l’une des plus dynamiques au monde, enregistrant des taux de croissance annuels à deux chiffres. La crise sanitaire a donné un coup d’arrêt à cette dynamique, mais, à en croire le ministre, l’industrie aéronautique marocaine possède tous les atouts pour sortir renforcée de cette crise.

Au cours de son allocution, Moulay Hafid Elalamy a en effet tenu un discours rassurant sur l’avenir de la filière et mobilisateur. «Ce secteur a un vrai avenir en termes de plateforme internationale. Il faut qu’on accélère la cadence et surtout pas qu’on baisse le rythme sous prétexte qu’il y a une pandémie. Cette pandémie est favorable pour le Maroc», a-t-il notamment affirmé.

Forts de cette conviction, les membres du Gimas se sont entendus sur les nouvelles orientations stratégiques des industriels marocains, afin de coller au mieux aux profondes mutations qui attendent le secteur au niveau mondiale: il s’agit principalement de décarboner la production et d’entrer de plein pied dans l’industrie 4.0. Dans ce sens, le groupement a annoncé le lancement du programme «Le Maroc Aéronautique 4.0», décliné en trois phases.

La conquête de nouveaux marchés est également au cœur des nouvelles orientations stratégiques du Gimas. Un plan de communication agressif et ciblé vers l’Allemagne, l’Angleterre et le Canada a été élaboré. Le groupement compte aussi participer à plusieurs salons internationaux, dont le Digital Aerospace Meetings Morocco. Ce premier évènement 100% digital est organisé en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et ABE (Advanced Business Events), et s’étalera sur une période de 7 mois, du 19 janvier au 19 juillet 2021.