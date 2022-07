Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le vice-président chaîne d’approvisionnement de Collins Aerospace, Kristopher Pinnow, ont signé, lundi 18 juillet 2022, un protocole d’accord.

© Copyright : DR

Un protocole d’accord a été signé, ce lundi 18 juillet 2022, entre le ministère de l'Industrie et Collins Aerospace pour la création d’un écosystème d’approvisionnement de l'entreprise américaine au Maroc, basé sur une plateforme de sourcing locale.

En marge du Salon aéronautique de Farnborough qui se tient du 18 au 22 courant, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le vice-président chaîne d’approvisionnement du spécialiste mondial des solutions technologiques des secteurs aérospatiale et de la défense, Collins Aerospace, Kristopher Pinnow, ont signé, ce lundi 18 juillet 2022, un protocole d’accord.

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du développement de projets locomotives aéronautiques visant à renforcer la compétitivité du secteur, a pour objectif de créer au Maroc un écosystème d’approvisionnement Collins, filiale du leader américain Raytheon Technologies.

L’écosystème Collins sera structuré autour de fournisseurs et d’une plateforme de sourcing basée au Maroc. Il permettra de créer 800 emplois et de générer un chiffre d’affaires cumulé d’un milliard de dollars à l’horizon 2032.

«La naissance de ce nouvel écosystème acteur porté par ce géant mondial du secteur est l’aboutissement d’un partenariat stratégique réussi qui ouvre de grands horizons au développement aéronautique au Maroc», souligne à cette occasion Ryad Mezzour.

Selon le ministre de l’industrie, l’écosystème Collins contribuera notamment au transfert de savoir-faire aux opérateurs locaux, à la création d’emplois pour les jeunes et aux efforts du Maroc pour se mettre au diapason des tendances mondiales tournées vers la production durable.

A noter que Collins Aerospace est présente au Maroc depuis 2011 à travers sa filiale Ratier Figeac Maroc, spécialisée dans la production des sous-ensembles mécaniques des équipements de cockpit et de cabines.