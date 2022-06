© Copyright : MAP

Le leader mondial de la fabrication des aérostructures pour l'aviation civile et militaire, Spirit AeroSystems, a officiellement démarré la production des composants du fuselage de l'avion Airbus A220 au sein de son usine casablancaise de 25.000 m², située à Midparc.

Le site marocain de Spirit AeroSystems, racheté au canadien Bombardier en octobre 2020, a officiellement commencé à produire les composants du fuselage, les sections avant et arrière, de l'Airbus A220. Ces composants fabriqués au Maroc sont ensuite expédiés sur le site de Spirit AeroSystems à Belfast, en Irlande du Nord, pour y être assemblés.

Le site, basé dans la zone industrielle de Midparc à Nouaceur, avait développé sous l’avionneur canadien Bombardier une expertise dans la fabrication de composants pour les jets d'affaires. Il rejoint désormais les sites de Spirit AeroSystems qui fournissent déjà des programmes commerciaux d'Airbus.

S’étalant sur une superficie 25.000 m², le site de fabrication a récemment été agrandi. Plus de 300 employés y soutiennent les programmes de Spirit, alors que le site continue d'étendre son portefeuille de fabrication.

«Nous avons développé une feuille de route ambitieuse pour accélérer la croissance de notre site avec le soutien du ministère de l'Industrie et nous sommes ravis d'étendre notre capacité de fabrication pour inclure ce dernier programme d’Airbus», a souligné Stephen Orr, vice-président et directeur général de Spirit AeroSystems au Maroc.

«Le Royaume fabrique déjà des pièces pour tous les avions commerciaux d'Airbus, y compris l'A220. Cet appareil est le dernier ajout à notre gamme de produits et par conséquent à notre empreinte industrielle au Maroc. Avec cette réalisation, la fabrication des pièces de l'A220 est désormais bien intégrée dans l'écosystème aéronautique marocain et peut fièrement être décrite comme Made in Morroco», a déclaré Mikail Houari, président d’Airbus Afrique et Moyen-Orient.

Spirit est l'un des plus grands fabricants au monde d'aérostructures pour les avions commerciaux, les plateformes de défense et les jets d'affaires et avions régionaux. Grâce à son expertise en matière de solutions de fabrication en aluminium et en composite avancé, les principaux produits de la société comprennent des fuselages, des ailes intégrées et des composants d'ailes, des pylônes et des nacelles.

Spirit AeroSystems a son siège social à Wichita, au Kansas, et possède des installations aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Malaisie et au Maroc.