Kiosque360. Moulay Hafid Elalamy pense que "la pandémie est plutôt favorable au Maroc" pour l'aéronautique. Le secteur limite la casse avec un recul de 14% à l'export contre une chute de 75% au niveau mondial.

Le Maroc semble avoir pu profiter des opportunités de la crise. Dans son édition du jour, L’Économiste qui cite le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid Elalamy, rapporte que "la pandémie du Covid 19 est favorable au Maroc". Il en veut pour preuve des exportations qui ont bien repris sur la majorité des secteurs industriels. "Lorsque l'on se compare à ce qui se passe dans le monde, l'industrie marocaine, y compris l'aéronautique, a été bien plus résiliente que ce qui se passe ailleurs", exprime le ministre repris par le quotidien.

Ceci dit, le secteur de l'aéronautique est le seul qui rencontre des difficultés, avec un recul de 14% au cours des derniers mois même si la chute à l'international est de l'ordre de 75%. MHE veut, comme le relève le journal, "accélérer la cadence". Il est convaincu que "l'avenir démontrera que le Maroc en sortira gagnant dans plusieurs secteurs".

L'Economiste en appelle à une forte mobilisation et réactivité des industriels. Cela doit passer par "des démarchages intelligents avec de la valeur ajoutée". Il faut "démontrer notre ingénierie, faire valoir nos plateformes, nos capacités, les matériaux composites, les réalisations de Bombardier, ce que Spirit et Safran sont en train de faire...", soutient le ministre cité par le quotidien. Il promet que les pouvoirs publics feront tout "pour protéger ce secteur et l'aider à se développer".

L'Économiste insiste sur le fait que la filière aéronautique reste résiliente en dépit de la baisse des volumes à l'export. "Depuis une quinzaine d'années, elle a érigé le Maroc parmi les destinations les plus compétitives et les plus attractives sur la carte mondiale de la construction aéronautique".