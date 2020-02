Aérien: voici pourquoi RAM va partager ses codes avec British Airways

British Airways et Royal Air Maroc viennent de signer un accord scellant le partage des codes sur les lignes aériennes des deux compagnies reliant Casablanca et Agadir à Londres. L’accord offre également plus de flexibilité sur les vols reliant les aéroports de Londres Heathrow et Marrakech Menara.

L’entrée en vigueur de cet accord est prévue à partir du 20 février prochain, soit quelques semaines avant l'adhésion de RAM à l'Alliance Oneworld.

Le premier code-share de British Airways en Afrique apportera aux clients de cette compagnie davantage de choix de services entre l’aéroport londonien Heathrow et Marrakech, indique RAM dans un communiqué. Ce dispositif offrira également un accès quotidien au hub de RAM à Casablanca, qui n'est actuellement pas directement desservi par British Airways. Officiel. Royal Air Maroc rejoint l’Alliance Oneworld: qu’est-ce que cela va changer? Casablanca aura également un rôle de plaque tournante, idéale pour les correspondances des passagers vers les destinations africaines desservies par RAM, notamment vers Abidjan en Côte d'Ivoire, Freetown en Sierra Leone, ou encore Agadir au Maroc. Quant aux clients de RAM, ils auront accès au réseau dense de British Airways en Angleterre, et plus largement dans l'ensemble de la Grande-Bretagne. Les clients de Royal Air Maroc et de British Airways pourront cumuler les points de fidélité des deux compagnies en empruntant les vols des deux transporteurs aériens, précise en outre le transporteur aérien national. Ceux-ci pourront bénéficier des services accordés dans le cadre du système de fidélité de RAM: vols de récompense, sur-classements, hôtels, location de voitures, réduction du coût d'un vol… Ils ont également accès aux salons VIP des deux compagnies lorsqu'ils voyagent en business class, ou lorsqu’ils sont détenteurs des cartes de fidélité adéquates, explique le communiqué de RAM.

Par Ayoub Khattabi