Kiosque360. Le Maroc a récupéré, cet été, 82% du trafic passagers de 2019. Il a même dépassé celui de plusieurs pays du bassin méditerranéen. Plusieurs aéroports ont même connu un trafic supérieur à celui de 2019, notamment ceux de Tétouan (133%), Nador (127 %), Tanger (114%), Al Hoceima (106%) et Oujda (105%).

Les aéroports marocains, au cours de la dernière saison estivale, ont retrouvé leur panache. Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO, qui analyse le dernier bilan du trafic aérien commercial de l'Office national des aéroports (ONDA), rapporte que "les plateformes aéroportuaires ont enregistré, du 15 juin au 31 août 2021, plus de 3,56 millions de passagers, à travers 31.202 vols internationaux". Ce qui représente 77% des vols internationaux et 65% du trafic passagers, en comparaison à la même période de l’année 2019. Et de souligner que "l’aéroport Casablanca Mohammed V a accueilli 1.457.154 passagers internationaux, récupérant ainsi 58% de son trafic de 2019". Il est suivi de celui de Marrakech, qui a enregistré 565.680 passagers (taux de récupération de 46%). Le journal relève que d’autres aéroports "ont même dépassé leur trafic de 2019". C'est le cas de Tétouan (133%), Nador (127 %), Tanger (114%), Al Hoceima (106%) et Oujda (105%). Plus globalement, le trafic international commercial des aéroports du Maroc a atteint, en août, 82% de son niveau de 2019, soit mieux que celui des autres pays du bassin méditerranéen, dont la France (70%), l’Espagne (68%), ou encore la Turquie (76%).

Pour le quotidien, "cette performance s'explique par l'évolution importante du trafic aérien, suite aux Hautes Instructions Royales qui ont accompagné le lancement de l'opération Marhaba 2021". Une opération qui a permis le lancement de plusieurs nouvelles lignes et le renforcement de celles qui sont fortement fréquentées. "En plus de Royal Air Maroc et d’Air Arabia, 43 compagnies aériennes internationales ont desservi le Maroc (Ryan Air, Tui Airways, Air France…). Certaines pour la première fois, notamment El Al Israel Airlines (Marrakech-Ménara) et Transavia Hollande (Fès-Saïs)", ajoute-t-il.

Pour ce qui est de la connectivité, le journal note que Casablanca Mohammed V occupe la première place avec 75 liaisons aériennes, suivi de Marrakech Menara (58), Fès Saiss (34), Tanger Boukhalef (28) et Nador El Aroui (18). Au total, les aéroports marocains ont ainsi été connectés à 101 plateformes aéroportuaires internationales.