Kiosque360. L’activité monétique poursuit une bonne dynamique. Selon les derniers chiffres du CMI, le montant global généré s’élève à 275 milliards de dirhams à fin septembre, en amélioration de 16,7% comparé à la même période de l’année précédente.

La reprise de l’activité monétique marocaine se confirme, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 19 octobre. Le quotidien souligne ainsi que la tendance globale est vers un redressement de cette activité au titre des 9 premiers mois de l’année en cours.

On apprend que ce cap est marqué par la poursuite de l’adoption progressive du paiement sans contact (contactless) qui connaît désormais un fort engouement de la part des Marocains. Selon le Centre monétique interbancaire (CMI), dans sa récente publication, «on est passé d’un ratio contactless de 9,2% en nombre et de 3,7% en montant durant la période des 9 premiers mois 2020 à un taux de 32,5% en nombre et 15,7% en montant durant les 9 premiers mois de l’année 2021».

Les derniers chiffres du CMI montrent une hausse de 19,1% du nombre des transactions effectuées tout au long de cette période (325,9 millions opérations). «Ces opérations concernent à la fois le retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les paiements auprès des commerçants et e-Marchands, les paiements sur guichets automatiques bancaires ainsi que le Cash Advance par cartes bancaires à la fois marocaines et étrangères. Le montant généré s’élève à 275 milliards de dirhams, en amélioration de 16,7% comparé à la même période de l’année précédente.

Notons que l’activité paiement reste plus dynamique que le retrait. Elle enregistre ainsi une progression de 33,9% du nombre des paiements effectués par carte marocaine, soit un total de 76,5 millions d’opérations. «En volume, la grande distribution capte 26,7% des paiements, suivie de l’habillement (11,3%), les stations (7,7%), les meubles et articles électroniques (5,8%), les restaurants (5,8%) et le secteur de la santé (5,7%). Pour ce qui est de l’activité retrait, le nombre d’opérations réalisées à fin septembre 2021 a connu un accroissement de 15,3% pour atteindre les 239,1 millions de retraits pour une valeur de 235,1 milliards de dirhams (15,6%)», explique-t-on auprès du CMI.

Au sujet de l’activité des cartes marocaines à validité internationale, le CMI recense 9,1 millions d’opérations en devises à l’étranger ou sur des sites marchands étrangers. «Ce nombre s’inscrit en amélioration de 22% en glissement annuel. En valeur, on note une progression de 18% atteignant à fin septembre les 3,8 milliards de dirhams.

Pour ce qui est de l’activité des cartes étrangères, elle marque au titre des 9 premiers mois de l’année une progression aussi bien en nombre (+19,2%) qu’en valeur (+13,7%)», poursuit le CMI, ajoutant que l’activité du paiement en ligne poursuit, quant à elle, son trend haussier. Pour sa part, l’activité des paiements en ligne des cartes étrangères affiche une progression de 58,4% en nombre d’opérations, soit 559.000 transactions contre 353.000 un an auparavant.