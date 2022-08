© Copyright : Dr

Kiosque360. Selon le Centre monétique interbancaire (CMI), l’activité monétique est en nette hausse au terme du premier semestre de l’année 2022. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Les réalisations globales de l’activité monétique au Maroc ont atteint 245,5 millions d’opérations pour un total de 200,6 milliards de dirhams au premier semestre de 2022. Ces chiffres ont été dévoilés par le Centre monétique interbancaire (CMI), rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco.

Cette activité comprend les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement auprès des commerçants et e-marchands, les opérations de paiement sur les guichets automatiques bancaires et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères.

D’après le Centre monétique interbancaire, cette activité s’inscrit en hausse de 16% en nombre d’opérations et de 13,2% en montant par rapport à la même période de l’année 2021. Les cartes marocaines ont enregistré durant ce premier semestre, en paiements et en retraits, 236,9 millions d’opérations pour un montant de 190,1 milliards de dirhams.

Selon le CMI, les opérations effectuées par ces cartes se répartissent en retrait (73,8% en part du nombre d’opérations et 88,4% en part du montant), en paiement chez les commerçants et e-Marchands (25,9% en part du nombre d’opérations et 11,5% en part du montant) et en paiement sur GAB (0,3% en part du nombre d’opérations et 0,1%, en part du montant).

A titre d’exemple, les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, au premier semestre 2022, quelque 174,9 millions d’opérations pour un montant de 168 milliards de dirhams, en progression de 10,5% en nombre d’opération et en hausse de 9,4% en montant par rapport au 1er semestre de 2022.

Les cartes marocaines à validité internationale, elles, ont réalisé 8,1 millions d’opérations en devises à l’étranger ou sur des sites marchands étrangers, retraits et paiements, pour un montant global de 3,8 milliards de dirhams, soit plus de 38,5% en nombre d’opérations et de +75,2% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.