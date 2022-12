Zakaria Ghassouli, directeur général de la société Avito, et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, lors de la signature d'une convention de partenariat sur le commerce de proximité, lundi 19 décembre 2022.

VidéoPour consolider le commerce de proximité, une convention de partenariat a été signée, ce lundi 19 décembre 2022, par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le directeur général de la société Avito, Zakaria Ghassouli.

A travers ce partenariat, la société Avito, selon un communiqué, va «dispenser des formations adaptées aux commerçants et développera des solutions clés en main aux petits commerces, qui bénéficieront du trafic important enregistré sur cette plateforme».

Celle-ci compte 6,5 millions de visiteurs par mois, avec 8,4 millions de contacts mensuels, ainsi que 1.700 boutiques actives. Ce partenariat, a-t-on ajouté, permettra de «générer 5.000 opportunités d’emplois directs et indirects».

Il prévoit également «l’ouverture et le référencement de boutiques digitales sur la plateforme avito.ma, ainsi que l’accompagnement et le suivi de plus 3.000 petits commerces qui seront représentés au niveau de la marketplace».

Dans une allocution, le ministre Ryad Mezzour a axé ses propos sur l’importance de la digitalisation du commerce, quand son interlocuteur, Zakaria Ghassouli, s’est inscrit, lui aussi, dans cette logique, affirmant que sa société venait de lancer un label «Made in Morocco», via la digitalisation.