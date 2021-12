© Copyright : DR

Kiosque360. Face aux mutations des économies nationale et mondiale, la Région de Fès-Meknès a su s’adapter. Si bien qu’elle est désormais érigée en exemple en matière d’accélération industrielle. Les détails dans cette revue de presse tirée de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Les onze autres Régions du Royaume gagneraient à s’en inspirer. Avec une histoire d’industrialisation longue de plus de 60 ans, la Région de Fès-Meknès se démarque aujourd’hui par sa forte capacité à s’adapter aux mutations que connaissent les économies nationale et mondiale. En témoigne la redynamisation, en 2021, du tissu industriel de la Région, désormais orientée vers de nouvelles filières et des secteurs à forte croissance et forte valeur ajoutée.

Dans sa livraison hebdomadaire, La Vie Éco revient sur la success story de la Région Fès-Meknès, qui est passée de l’émergence à l’accélération industrielle. "Avec l’installation récente de grands groupes de renom (...), Fès-Meknès est en passe de devenir un véritable pôle d’attractivité pour les équipements automobile et ferroviaire, mettant ainsi à profit ses plateformes d’accueil opérationnelles et compétitives", précise l’hebdomadaire.

Dernier groupe installé: Alstom Caliance, spécialiste en fabrication et montage des câbles et armoires électriques. Selon La Vie Éco, le groupe a annoncé la création, à Fès, d’une nouvelle ligne de production de transformateurs embarqués pour un investissement de 10,5 millions d’euros. Un exemple parmi d’autres de la capacité de la Région Fès-Meknès à mettre à profit la nouvelle stratégie de relance industrielle déployée à l’échelle nationale et la multitude d’opportunités d’investissement au niveau régional.

Cet investissement régional est consolidé par le nouveau Plan de développement régional (PDR), en cours de mise en œuvre dans le cadre d’un contrat-programme État-Région doté de plus de 11 milliards de dirhams. A cela s’ajoutent aussi de nombreux projets prometteurs, lancés ou déjà entamés dans la Région Fès-Meknès. L’hebdomadaire cite, à titre d’exemple, le nouveau site d’Alstom à Fès, le projet de la zone industrielle «Fez Smart Factory» (FSF) et le parc industriel Ain Chegag (PIAC).

Ce dernier, dont les travaux ont été lancés dans la province de Sefrou, constitue sans nul doute une Zone d’accélération industrielle (ZAI) aux multiples enjeux socio-économiques et environnementaux, relève La Vie Éco. "Dédié en grande partie aux industries très polluantes du cuir, le PIAC entend créer des emplois dans la Région de Fès-Meknès, au taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, tout en palliant ce déficit en zones industrielles structurées, attractives et écologiquement responsables et productives", ajoute l’hebdomadaire.

Pour accompagner cette lancée, le Centre régional d’investissement (CRI) a ouvert, en 2021, un appel à manifestation d’intérêt pour appuyer techniquement et financièrement la décarbonation des TPME industrielles de la région en ciblant les projets de croissance verte, sur la base des résultats d’une enquête lancée auparavant et ciblant les entreprises industrielles.