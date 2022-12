© Copyright : Hamdi Yara / Le360

VidéoPlusieurs experts et responsables se sont réunis le jeudi 15 décembre à Laâyoune, pour plancher sur les moyens de préserver les ressources halieutiques et débattre des conditions d’une gestion durable des richesses du secteur de la pêche maritime.

Afin de mettre en lumière la situation de la pêche maritime dans la région, Laâyoune a abrité jeudi dernier une journée d’étude pour discuter des moyens de gestion et de préservation des richesses halieutiques de ce secteur considéré comme l’une des principales locomotives de la croissance socio-économique de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Intitulée «Pour un investissement productif et durable du secteur de la pêche maritime», cette journée d’étude a été organisée par le Centre d’études et de recherches sur le Sahara, en partenariat avec la Direction régionale de l’Office national des pêches à Laâyoune et la direction régionale de l'Environnement et du développement durable de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Lors de cette rencontre, les intervenants ont plaidé pour le développement du secteur de la pêche maritime, premier employeur dans la région. Les participants ont également appelé à améliorer le niveau de vie des marins et des pêcheurs à travers le système de protection sociale, et à mettre en place des programmes visant l’amélioration des conditions de travail à bord des navires de pêche.

Ahmad Bohkou, directeur du Centre de Namae, a affirmé que le secteur de la pêche maritime constitue un pilier économique qui draine davantage d’investissements pour la région, contribuant à la création d’emplois et garantissant la sécurité locale de la région.

Les discussions ont également porté sur plusieurs thématiques telles que «Laâyoune-Sakia El Hamra: potentialités et opportunités d’investissement», «L’infrastructure portuaire: un levier d’investissement dans le secteur de la pêche», «Le financement et l’appui aux projets du secteur de la pêche», «Les stratégies nationales de promotion du secteur de la pêche», et «La qualification des ressources humaines dans le secteur de la pêche», entre autres.