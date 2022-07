© Copyright : DR

Kiosque360. En un an, les revenus fiscaux de construction (permis de construire) ont atteint 804,68 millions de dirhams, comme le révèle la plateforme Rokhas. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022, 75.346 dossiers de permis de construire ont été traités. Parmi eux, 42.932 ont reçu leur autorisation, d’après les données de la plateforme Rokhas qui expose les principaux indicateurs urbanistiques et économiques du secteur. Dans le détail, 76% des dossiers déposés ont concerné la construction, 13% la modification et l'aménagement, 7% la surélévation d’un bâtiment existant, 2% le morcellement, et 1% les lotissements, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 juillet.

S’agissant des revenus fiscaux de construction (permis de construire), ils se sont élevés à 804,68 millions de dirhams du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022. En haut du classement par arrondissement, la commune d'El Marsa avec 60,5 millions de dirhams, suivie de la commune Mejjatia Ouled Taleb avec 54,47 millions de dirhams et de la commune de Dar Bouazza avec 51,77 millions de dirhams.

Autre indicateur: le coût moyen des travaux (permis d’habitation). Il s’élève à 1,6 million de dirhams du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022. La durée moyenne de ces travaux est, pour sa part, estimée à 104,93 mois.

Du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022, 24.074 autorisations de permis d’habitation ont été délivrées. Les dossiers déposés se répartissent entre les projets de construction (50%), de modification et d’aménagement (25%), et de surélévation d’un bâtiment existant avec permis d’habiter (25%), ajoute le journal.

Quant aux affiches publicitaires, elles concernent 833 dossiers du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022, dont 176 autorisations. Parmi elles, 174 enseignes commerciales, 94 pré-enseignes, 45 totems, 19 banderoles, 14 bâches commerciales et bâches d’activités et 12 toitures d’immeuble.