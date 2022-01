© Copyright : DR

Kiosque360. D’après le HCP, la reprise économique se poursuivra en 2022 en raison notamment de la nouvelle dynamique des réformes ainsi que des premiers effets du Nouveau Modèle de Développement (NMD). Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Même avec un rythme moins soutenu, l’activité économique se poursuivra en 2022. D’après la note du HCP sur la situation économique en 2021 et ses perspectives en 2022, le Produit intérieur brut devrait enregistrer un taux de croissance de 2,9% en 2022 après un rebond de 7,2% attendu en 2021. Dans le détail, le secteur primaire devrait afficher une valeur ajoutée en recul de 1,6% en 2022 par rapport à une hausse de 17,9% l’année précédente, alors que les activités non agricoles devraient connaître une croissance de près de 3,5% en 2022 en ralentissement par rapport à 5,6% attendue en 2021, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 19 janvier.

Le secteur secondaire devrait atteindre une valeur ajoutée de 3,3% en 2022 contre 6,8% en 2021. Le HCP explique «cette faible performance du secondaire» «par la décélération des industries de transformation qui auraient enregistré une valeur ajoutée en croissance de seulement 3% en 2022».

Profitant des retombées de la bonne saison agricole en 2021, l’industrie agroalimentaire devrait compter sur une croissance de 0,8% en 2022. De leur côté, les industries chimique et parachimique, les industries mécanique, métallurgique et électrique et les industries du textile et du cuir devraient augmenter leurs valeurs ajoutées de respectivement 4,9%, 4,6% et 4,1%, bénéficiant du raffermissement de la demande étrangère adressée aux secteurs exportateurs, comme le relaie le journal.

Le secteur du BTP devrait attendre une croissance de 3,2% grâce aux incitations publiques et au redressement de la demande intérieure. Les secteurs des mines et de l’énergie devraient afficher des valeurs ajoutées en hausse de respectivement 4,2% et 4,7%. Quant au secteur tertiaire, il devrait s’accroître de 3,6% en 2022.