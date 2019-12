© Copyright : DR

A Fès, Oujda, Essaouira, Marrakech, Rabat, Tanger, Salé, Mohammedia, Casablanca… Réunis sous le label Morocco l’Ghedd, des jeunes du Maroc partageront une bûche de Noël spécialement créée, ce dimanche 22 décembre. Voici à quoi ressemble cette pâtisserie, son coût, et l'idée à l'origine de ce geste.

Les membres du réseau associatif Morocco L'Ghedd, constitué d'une dizaine d'associations réunissant des jeunes à travers le royaume, s'apprêtent à partager avec leurs frères chrétiens une bûche de Noël, la "Mhebba", spécialement créée pour cette occasion. Cet évènement convivial aura lieu ce dimanche 22 décembre à 16 heures dans neuf villes du Maroc, et a pour but essentiel de transmettre les valeurs de fraternité et de coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans.

La confection de cette pâtisserie, traditionnellement sur toutes les tables lors des célébrations du réveillon, à la veille du jour de Noël, a été confié aux mères des jeunes membres de ce réseau.

A Mohammedia, c'est l'association Marocains Pluriels, membre du réseau Morocco L'Ghedd, présidée par Ahmed Ghayat, qui parrainera ces retrouvailles entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans, qui auront lieu à l'Eglise Saint-Jacques.

"Il y aura en tout cinq bûches personnalisées de 10 parts [chacune] pour 50 personnes. Nous avons acheté les ingrédients et les avons remis aux mamans des jeunes associatifs membres du réseau. Ce sont elles qui vont les réaliser", explique Ahmed Ghayat, qui précise en outre que ces cinq pâtisseries auront coûté, en tout et pour tout, 500 dirhams.