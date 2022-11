Le musée international de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique, à Rabat.

© Copyright : Anas Zaidoui / Le360

VidéoLa capitale du Royaume du Maroc vient de se doter d’un important musée international de la Sira Annabaouia (vie du Prophète) que le prince héritier Moulay El Hassan a inauguré le jeudi 17 novembre 2022 sur hautes instructions du roi Mohammed VI. Visite guidée.

Ce musée international de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique, le deuxième au monde après celui du grand musée de Médine, a été édifié en partenariat avec la Ligue Mohammadia des oulémas du Maroc que préside Ahmed Abbadi, la Ligue du monde islamique dirigée par l’Arabie saoudite et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) dont le directeur général est Salim Mohamed Al-Malik (Arabie saoudite).

Une des trois composantes de ce musée, érigé non loin du siège de l’ICESCO, porte le nom de salle du «Roi Hassan II» et comporte un emplacement appelé «Sila» (Lien) où sont exposés des documents, des testaments, des livres, des objets religieux et d’art prouvant les indéfectibles liens qui unissent la monarchie marocaine à l’auguste personne du Prophète. Une copie géante de l’arbre généalogique de cette riche relation est exposée à l’entrée de ce bloc.

Jeudi dernier, le prince héritier Moulay El Hassan s’est longuement arrêté dans ce pavillon où il a suivi des explications sur les différentes composantes de cette exposition, présentées par le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi.

Un second espace de ce musée abrite une exposition intitulée «Le Prophète comme si vous le voyiez». Dans ce pavillon, on apprend que le Prophète est désigné par 400 noms. Vertueux, il comptait, selon les historiens, quelque 1.200 qualités.

L’exposition montre également une copie de l’original minbar sur lequel le Prophète donnait ses prêches. La salle comprend également des copies de l’armure du Prophète, le lit et divers exemples d’objets de son domicile. Il y a également des miniatures de la Mecque et de Médine telles qu’elles étaient à l'époque du Prophète.

Le musée comprend, en outre, une autre aile où est installée une énorme salle de cinéma à écran 3D. Il s’agit d’une salle de réalité virtuelle qui projette, pour la première fois, sur des écrans interactifs le domicile du Prophète, sa chambre et son quartier.