Vidéos. Etats-Unis: accord à l'amiable entre Disney et les héritiers de Michael Jackson, toujours accusé de pédophilie

L'émission avait été diffusée en 2018 sur la chaine américaine ABC, qui appartient à Disney.

© Copyright : DR

Les studios Disney et les héritiers du Roi de la Pop sont parvenus à un accord à l'amiable concernant un documentaire sur le Roi de la pop que les proches du chanteur défunt avaient qualifié de "répugnant" et "non autorisé".